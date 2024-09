Gwen Stefani kündigt neues Album nach langer Pause an

Erstes Studioalbum seit sieben Jahren

«Die Vorbestellung von ‹Bouquet› ist jetzt exklusiv in meinem Online–Shop erhältlich, einschliesslich einer limitierten Auflage in himmelblauem Vinyl», bewirbt die No Doubt–Sängerin geschäftstüchtig ihre neue Musik. Die erste Singleauskopplung «Somebody Else's» werde am 19. September gelauncht. Es ist Stefanis erstes Studioalbum seit sieben Jahren nach «You Make It Feel Like Christmas» – auch daran wirkte Blake Shelton mit.