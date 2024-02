Gwen Stefanis anstrengendes Doppelleben als Mutter und Musikerin

Ihren ersten Sohn, Kingston, nahm Stefani demnach 2007 im Alter von neun Monaten auf Welttournee mit 120 Stationen mit. «Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, Mutter zu werden», erklärt sie ihre Entscheidung. «Das ist alles, was ich wollte, mein ganzes Leben lang, und deshalb habe ich nicht aufgehört zu stillen.» In einer kleinen Wiege fuhr Kingston mit ihr im Tourbus um die ganze Welt. Gefüttert wurde er noch bis kurz vor der Show. Hatte sie freie Zeit, ging Stefani noch mit ihrem Kind in der jeweiligen Stadt auf Sightseeing–Tour. «Früher habe ich mir nie etwas angesehen, weil ich so müde war, aber dieses Mal dachte ich: ‹Okay, ich muss das Baby mitnehmen.›»