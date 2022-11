Die Serie von Schöpfer Dan Erickson (38) erhielt für seine erste Staffel 14 Emmy-Nominierungen, darunter eine Nennung für die beste Dramaserie. In dem Format geht es um den ehemaligen College-Professor Mark (Adam Scott, 49), der bei einer Firma in New York anfängt und deren Severance-Programm, das Erinnerungen der Mitarbeiter an ihre Arbeit von den Erinnerungen an ihr Privatleben trennt, immer mehr zu hinterfragen beginnt.