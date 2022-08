Gwendoline Christie zieht mit extravagantem Look die Blicke auf sich

Modedesigner Rick Owens (59) kombinierte das glamouröse Oberteil mit einem bodenlangen Denim-Rock in Ombré-Optik. Die silberne Farbe an der Hüfte verlief in ein Jeansblau bis zum Saum. Christie trug graue High-Heels zu ihrem spektakulären Outfit. Die vordere Partie ihrer Haare hatte sie nach hinten gesteckt und ihre restliche blonde Mähne in glamouröse Locken frisiert. Um nicht von dem dramatischen Kleid abzulenken, hielt sie ihr Make-up dezent und betonte lediglich Augen und Lippen.