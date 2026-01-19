Gwyneth Paltrow: «Grosse Leere», als Kinder ins College gingen

Als nach Tochter Apple (21) auch Sohn Moses (19) ausgezogen war, litt Gwyneth Paltrow (53) an einer Art Empty–Nest–Syndrom. Dies verriet sie laut «People» in einem öffentlichen Gespräch mit Kollegin Demi Moore (63). «Dann gingen meine Kinder aufs College, und ich hatte diese grosse Leere in meinem Leben, was meine Ziele und Orientierung anging», sagte sie wörtlich.