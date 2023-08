Gwyneth Paltrow legt eine Social-Media-Pause ein

Im September vermietet sie ihr Gästehaus für eine Nacht

Erst kurz zuvor hatte die zweifache Mutter mit einer Aktion zusammen mit Airbnb für Aufsehen gesorgt. Am Dienstag verriet sie in einem Video, dass sich zwei Interessierte für eine Nacht in ihrem Gästehaus in Montecito einquartieren können. Sie wolle damit dazu beitragen, dass sich Menschen «etwas weniger einsam» fühlen. Das Angebot, für das man sich ab 15. August registrieren kann, beinhaltet auch ein Abendessen mit ihr und Ehemann Brad Falchuk (52). «Auch wenn wir als Fremde beginnen, hoffe ich, dass wir bei einem köstlichen Essen Verbindungen und Gemeinsamkeiten finden», erklärte die 50-Jährige. Am 9. September will sie ihre Airbnb-Gäste in Montecito empfangen. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder ein Lebenszeichen auf Instagram.