Die beiden werden sich nun in einem Gerichtssaal in Park City gegenüberstehen. Der Prozess beginnt am heutigen Dienstag (21. März) und wird voraussichtlich acht Tage dauern. Paltrow fordert einen symbolischen Schadensersatz von einem US-Dollar plus Gerichtskosten, «weil ihre Verletzungen relativ gering waren», wie es in den Gerichtsunterlagen laut «New York Post» heisst.