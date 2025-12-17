Gwyneth Paltrow: Tochter Apple trägt ihr Kleid von 1996 auf

Bereits im vorigen Jahr hatte sie verraten, dass Apple gerne ihre alten Looks nachstylt. In der Sendung «Today with Hoda & Jenna» erzählte Paltrow im April 2024, dass ihre Tochter «viele Calvin–Klein–Röcke, Schlauchröcke und alle möglichen Slipkleider aus den 90ern stibitzt» habe und fügte hinzu: «Sie steht total auf die 90er, wie anscheinend alle Jugendlichen im Moment.» In einem «Vogue»–Interview im September verriet sie zudem, dass sie schon lange vor Apples Geburt angefangen habe, ihre Kleider aufzubewahren. «Ich habe immer alles aufgehoben, in der Hoffnung, dass ich eines Tages eine Tochter hätte, die darin stöbern möchte.»