Gwyneth Paltrow überrascht bei den Oscars mit Mega-Beinschlitz

Ihr jüngster Film «Marty Supreme» (2025) war gleich neunmal für die begehrten Oscars nominiert, darunter in der Königskategorie «Bester Film». Co–Star Timothée Chalamet, der den Abend ebenfalls ganz in Weiss bestritt, war als bester Hauptdarsteller im Rennen. Regisseur Josh Safdie erhielt Nominierungen in drei weiteren Kategorien – für Regie, Drehbuch und Schnitt. Paltrow selbst war für ihre Rolle als Moderatorin Kay Stone in dem Film nicht nominiert. Bei den Academy Awards 2026, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Dolby Theatre in Los Angeles abgehalten wurden, ging der Film allerdings leer aus.