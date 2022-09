Gwyneth Paltrow stand sogar so oft vor der Kamera, dass sie sich an einige Rollen gar nicht erinnert. Zwischen 2008 und 2019 war sie in sieben Marvel-Filmen zu sehen: In «Iron Man», «Spider-Man» und «Avengers» spielte sie jeweils die Rolle der Pepper Potts. So schien sie während einer TV-Kochsendung verwirrt darüber, dass sie in «Spider-Man: Homecoming» zu sehen war.