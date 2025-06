«GZSZ»-Comeback: Marc Weinmann kehrt als Luis zurück

Marc Weinmann (27) verabschiedete sich im September 2024 von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Fans können sich jetzt auf ein Wiedersehen freuen: Der Schauspieler kehrt als Luis Ahrens zurück. «Schon bei meinem Ausstieg habe ich nie ausgeschlossen, noch einmal für einen kurzen Auftritt zurückzukehren», erklärt er in einem Statement. Sein Comeback steht pünktlich zu einem wichtigen Ereignis in der RTL–Daily an.