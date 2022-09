Eva Mona Rodekirchen (46) verlässt die RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Zwölf Jahre lang war sie als Maren Seefeld in «GZSZ» zu sehen. «Die letzten zweieinhalb Jahre waren für uns alle sehr herausfordernd und ich spürte, wie meine Kraft flöten ging», sagt Rodekirchen im Interview mit RTL. «Da ich einen sehr hohen Anspruch an mich und meinen Beruf habe, werde ich erst mal wieder meinen Akku aufladen.» Der Abschied fiel ihr nicht leicht: Sie hatte «Angst, (...) bei den letzten Drehs in Tränen auszubrechen». Am Ende habe Rodekirchen es jedoch «ganz gut hinbekommen».