Für Bressel stellt das Engagement bei der Serie, die im vergangenen Jahr ihr 30. Jubiläum feierte, eine Rückkehr in ihre Heimat dar: «Geboren und aufgewachsen bin ich in Berlin, genauer gesagt in Reinickendorf. Nach meiner Schauspielausbildung in Köln hat es mich für einige Zeit nach Italien, ins schöne Südtirol, verschlagen. Nun aber hat mich die Mutterstadt wieder und es könnte keinen besseren Grund dafür geben.»