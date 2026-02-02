«GZSZ»-Star Anne Menden: Das Baby ist unterwegs

Babygeschlecht im Januar enthüllt

Anne Menden und Gustav Masurek hatten die Schwangerschaft im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Für die Schauspielerin, die seit 2004 bei «GZSZ» vor der Kamera steht, ist es das erste Kind. Mitte Januar hatte das Paar in einem Instagram–Post das Geschlecht seines Babys enthüllt. «Heute dürfen wir etwas zeigen, das uns selbst noch immer sprachlos macht: Wir bekommen einen Jungen», hiess es in dem Social–Media–Beitrag.