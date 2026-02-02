«GZSZ»-Star Anne Menden: Das Baby ist unterwegs

Für Anne Menden (40) und ihren Verlobten Gustav Masurek (36) wird es ernst: Die Schauspielerin, die bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» die Rolle der Emily Höfer verkörpert, befindet sich im Krankenhaus. Ihr Sohn soll in Kürze zur Welt kommen.
Wie Masurek am Montag auf Instagram mitteilte, hatte seine 40–jährige Partnerin am frühen Morgen einen Blasensprung. «Unser kleiner Little Foot hat sich also langsam auf den Weg gemacht», heisst es in dem Posting.
Paar nimmt sich bewusst Zeit
Die werdenden Eltern befinden sich nun gemeinsam in der Klinik und bereiten sich auf die Geburt vor. Masurek betonte in seinem Beitrag, dass sie sich bewusst Zeit nehmen wollen, um anzukommen und zur Ruhe zu finden. Er weicht seiner Verlobten demnach nicht von der Seite.
Den Fans versicherte er, dass es beiden gut gehe und kein Grund zur Sorge bestehe. Sobald ihr Sohn auf der Welt sei und die kleine Familie wieder zu sich gefunden habe, wolle er die Community informieren. «Ich bin einfach unendlich dankbar für unsere Familie, unsere Freunde und auch für euch – für all die Liebe und den Halt, den wir spüren dürfen», erklärte er abschliessend.
Babygeschlecht im Januar enthüllt
Anne Menden und Gustav Masurek hatten die Schwangerschaft im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Für die Schauspielerin, die seit 2004 bei «GZSZ» vor der Kamera steht, ist es das erste Kind. Mitte Januar hatte das Paar in einem Instagram–Post das Geschlecht seines Babys enthüllt. «Heute dürfen wir etwas zeigen, das uns selbst noch immer sprachlos macht: Wir bekommen einen Jungen», hiess es in dem Social–Media–Beitrag.
An ihren Sohn richteten sie anschliessend rührende Worte: «Du hast unser Leben verändert, noch bevor du überhaupt auf der Welt bist. Wir freuen uns auf jedes Lachen, jedes Chaos, jede Winzigkeit mit dir. Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen, dich zu halten und zu erleben, wer du bist.»
Der ehemalige «Bachelorette»–Kandidat und die «GZSZ»–Schauspielerin hatten im vergangenen März ihre Verlobung bekanntgegeben.