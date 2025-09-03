«GZSZ»-Star Anne Menden ist schwanger: «Unser grösstes Wunder beginnt»

Seit 2023 verlobt

Im März 2025 war durch einen Beitrag in der Sendung «Gala» bekannt geworden, dass der Serienstar und der einstige «Bachelorette»–Kandidat verlobt sind. Masurek hatte bereits 2023 am Rande eines Drehs für «GZSZ» in Paris um die Hand seiner Liebsten angehalten, heisst es in einer Pressemitteilung zur Schwangerschaft. «Er ist mein grösstes Glück und meine Ruhequelle, ein unglaublich einfühlsamer Mensch und aussergewöhnlich loyal. Für die Menschen, die ihm am Herzen liegen, würde er alles tun», schwärmt Menden von ihrem Verlobten. Der wiederum betont: «Mit Anne kam ganz viel Leichtigkeit zu mir und jetzt gründen wir eine gemeinsame Familie. Unser Glück ist perfekt.»