«GZSZ»-Star Anne Menden nennt ihren Gustav den «besten Vollzeit-Papi»

Gustav Masurek will sich zu Hause um das Neugeborene kümmern

«Es sind echt viele Tränen bei mir geflossen», sagt Menden mit Blick auf ihren vorerst letzten Drehtag bei «GZSZ» am 7. November. Doch im Moment gäbe es auch «keinen besseren Grund für diese Pause», die ihr dennoch richtig schwerfalle. Wie Fans wissen, steht Menden schliesslich schon seit 2004 bei «GZSZ» vor der Kamera. Wann aber wird die Darstellerin nach der Geburt wieder zur RTL–Produktion zurückkehren? Ihr Verlobter antwortet: «Wenn alles gut geht und Anne top drauf ist, wird sie nach ein paar Monaten schon wieder am Set sein – und ich regele den Rest zu Hause!»