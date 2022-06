«GZSZ»-Star Felix van Deventer hat bei Balkonsturz «Glück» gehabt

Waghalsige Kletteraktion

Zu dem Sturz war es durch eine waghalsige Aktion gekommen: Van Deventer wollte über den Balkon im zweiten Stock in seine Wohnung gelangen, aus der er sich ausgesperrt hatte. «Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass es an dem Tag so heiss war und ich mich an den Stangen nicht richtig festhalten konnte. Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr.»