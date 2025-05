«GZSZ»-Star Felix von Deventer ist wieder Papa geworden

«Der Moment, in dem unsere Tochter das Licht der Welt erblickt hat, war einfach magisch», erzählt van Deventer. «Ich konnte Antje in diesem Moment ganz nah sein und sie hat Unglaubliches geleistet. Wir zwei Jungs, unser Sohn und ich, sind unendlich stolz auf unsere starken Mädels. Ihr habt das so grossartig und wunderbar gemacht. Wir könnten nicht glücklicher sein.» Wie die Tochter des Paares heisst, teilt der «GZSZ»–Star noch nicht mit. Ihr Sohn trägt den Namen Noah und kam im Sommer 2019 zur Welt.