«GZSZ»-Star Felix von Jascheroff gibt Einblicke in seine Hochzeit

Ein besonderer Moment mit den Liebsten

Für das Paar stand fest: Nur die engsten Vertrauten sollten dabei sein. «Für uns war es wichtig, diesen besonderen Moment mit den Menschen zu teilen, die uns wirklich am Herzen liegen», so von Jascheroff weiter. Der Zeitpunkt kurz vor den Feiertagen war dabei kein Zufall. «Gerade in der oft so hektischen Vorweihnachtszeit war diese intime Hochzeit etwas unglaublich Erdendes und Emotionales.»