«GZSZ»-Star Iris Mareike Steen bleibt der Schauspielerei treu

Positives Feedback der Fans ist für Steen ein «riesengrosses Geschenk»

«Ich habe das Gefühl, dass die Musik mir die Möglichkeit gibt, mich mehr zu öffnen und mehr Facetten von mir zu zeigen, als ich es ohne sie vielleicht tun würde», erklärte Steen kürzlich bei Instagram. «Haltlos» biete einen «Einblick in mein Leben, das häufig so erscheint, als wäre es geprägt von guter Laune und Leichtigkeit - und ja, das ist es auch häufig. Aber wie viele andere Menschen bin auch ich oft gestresst und überfordert von meinen eigenen Strukturen und wünsche mir ab und zu einfach alles abzusagen und mal nur zu schauen, was mir eigentlich wirklich gut tun würde.»