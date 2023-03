«GZSZ»-Star Iris Mareike Steen: «Ich habe riesengrosse Verlustängste»

Iris Mareike Steen (31) ist vor allem für ihre Rolle in der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannt. Doch die Schauspielerin geht aktuell auch ihrer zweiten Leidenschaft nach: dem Singen. Die 31-Jährige bringt am 24. März ihr Debütalbum «Grau wird bunt» auf den Markt. «Ich bin wahnsinnig aufgeregt», gesteht die GZSZ-Darstellerin. Warum Steens Herz mehr für die Musik als für die Schauspielerei schlägt und ob sie sich zum dritten Mal für den «Playboy» ausziehen würde, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.