«GZSZ»-Star Timur Ülker meldet sich mit Botschaft aus dem Krankenhaus

Timur Ülker (34) lag vor Kurzem im Krankenhaus und möchte nun auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»–Schauspieler hat in Dresden Knochenmark für einen an Blutkrebs erkrankten Patienten gespendet. Fünf Jahre nachdem er sich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registriert hat, konnte Ülker nun möglicherweise ein Menschenleben retten, heisst es in einer Mitteilung des Senders RTL.