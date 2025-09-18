«GZSZ»-Star Wolfgang Bahro: Fünf private Fakten zum 65. Geburtstag

Neue Herausforderung im neuen Lebensjahr

Auch wenn Wolfgang Bahro vor allem durch «GZSZ» bekannt ist – ausgeruht hat er sich darauf nie. Neben den Dreharbeiten zur Serie arbeitet er regelmässig für andere Projekte, etwa am Theater, als Kabarettist und als Synchronsprecher. Im neuen Lebensjahr wird er in seiner ersten RTL–Primetime–Produktion zu sehen sein. In dem für Anfang 2026 angekündigten Dienstagsfilm «Haveltod – Ein Potsdam–Krimi» spielt Wolfgang Bahro die Rolle des Profilers Armin Weber, der nach seiner Rückkehr in den Polizeidienst gemeinsam mit seinem Sohn Gregor Weber (Felix Kreutzer) ermittelt. «Ich liebe es, in völlig unterschiedliche Charaktere einzutauchen. Genau das macht für mich die Faszination meines Berufs als Schauspieler aus», sagte Bahro in einer Pressemitteilung des Senders. Seiner Kultrolle bleibt er aber weiter treu. «Dr. Jo Gerner ist eine Rolle, die ich mit grosser Leidenschaft spiele – und ich bin schon jetzt neugierig auf all die neuen Geschichten, die ihn erwarten. Es wird also aufregend und spannend – auf beiden Seiten!»