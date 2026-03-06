H-Blockx-Star Henning Wehland: Diese Dinge lernte er durch Therapie

Unser Drummer, der ja auch Produzent der neuen Platte ist, hat sich «Time to Move» vor Kurzem noch einmal komplett angehört. Und obwohl er nie der grösste Fan der ersten Stunde war, meinte er plötzlich: «Da ist irgendwas drauf, was wir damals – vielleicht auch nur zufällig – richtig gemacht haben.» Wir haben irgendwann gesagt: Lass uns genau das, was das Album damals so besonders gemacht hat, als Leitfaden nehmen und mit diesem Gefühl an die neuen Songs herangehen. Wir haben uns also ganz bewusst ein Stück weit limitiert, immer mit dem Gedanken: Wie hat sich das damals angefühlt? Natürlich haben wir das nicht konsequent bis zum Ende durchgezogen. Aber immer dann, wenn wir an einem Punkt standen, an dem verschiedene Richtungen möglich waren, haben wir uns gefragt: Wie hätten wir das 1993 oder 1994 gemacht, als das Debüt entstanden ist? Und das war im Nachhinein die beste Entscheidung. Dadurch hat sich die Band wieder zusammengerauft. Es ging plötzlich nicht mehr um Einzelinteressen, wie das in den letzten 20 Jahren oft der Fall war, sondern wirklich um das gemeinsame Verständnis dessen, was die DNA von H–Blockx eigentlich ausmacht. Und genau dieser Punkt hat uns lange gefehlt – jetzt ist er wieder da.