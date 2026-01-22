Haarausfall-Schub: Sharon Battiste bangt um Augenbrauen

Das Video zeigt nicht nur die Veränderung ihrer Augenbrauen, sondern auch ihren Weg, mit Alopecia areata zu leben. Im Clip sind auch Aufnahmen aus der Zeit, als sie noch Haare hatte, wie diese später ausfielen und wie der Reality–TV–Star heute stolz eine Glatze trägt. Im Text zum Video fragt sie: «Habt ihr auch Erfahrung mit kreisrundem Haarausfall? Wie ist eure Story? Ich freue mich, wenn ihr sie hier teilt.»