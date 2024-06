Haarfarben-Sommertrend Texas Blonde: Popstar Beyoncé macht es vor

Mit ihrem Album «Cowboy Carter» hat Beyoncé (42) ihre Country–Ära eingeläutet. Seitdem tritt die Sängerin häufig in stylischer Western–Kleidung auf – sowie mit passender blonder Haarfarbe, die jetzt als einer der grössten Sommer–Haartrends gilt. Texas Blonde steht dabei laut «Byrdie» für viele Beauty–Experten im Moment für mehr als nur eine Haarfarbe. Texas Blonde stellt ein Lebensgefühl dar: Die goldblonden Nuancen erinnern an endlose Sommer und sonnige Tage in der weitläufigen Landschaft Texas.