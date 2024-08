Haarklammern sind die neuen It-Pieces: Das grosse Comeback der Clips

Banana Clip: Volumen und Halt für jede Haarlänge

Die Banana Clip, ein weiteres ikonisches Accessoire aus den 1980ern, erlebt derzeit eine Renaissance. Mit ihrer länglichen, gebogenen Form erinnert sie tatsächlich ein wenig an eine Banane – und genau dieser Form verdankt sie auch ihre Besonderheit. Anders als andere Haarklammern verteilt diese Haarklammer das Haar gleichmässig entlang seiner gesamten Länge und sorgt so für einen voluminösen, fülligen Look.