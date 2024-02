«Habe extreme Angst»: Sarah Engels muss nach Skiunfall operiert werden

Auch wenn es für die Ärzte Routine sei, ihr falle es schwer, die Kontrolle abzugeben als «jemand, der immer stark bleiben will» und «niemals stehen bleibt». Sie sei ihrem Mann Julian dankbar. «Ohne dich wüsste ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich liebe dich und brauche dich so sehr», schreibt sie an den Fussballer gerichtet.