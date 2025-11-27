Haben Taylor Swift und Travis Kelce ihre Hochzeitspläne geändert?

Noch exotischer wird es bei einer weiteren Überlegung: Das Paar spielt offenbar auch mit dem Gedanken, international zu heiraten. Im Gespräch sei unter anderem Necker Island in der Gruppe der Britischen Jungferninseln. Die Privatinsel gehört dem britischen Unternehmer Richard Branson (75), dessen Enkelkinder Fans der Sängerin sein sollen. Da Necker möglicherweise nicht genug Platz bietet, werde auch eine andere Privatinsel in der Karibik in Betracht gezogen.