«Hab's nicht verstanden»: Will Smith lehnte «Inception»-Hauptrolle ab

Ob sich Will Smith (56) hin und wieder gerne selbst ohrfeigen würde? Im Laufe seiner langen Karriere hat der Hollywoodstar zwar schon in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitgewirkt. Beinahe ebenso häufig scheinen ihm aber auch schon prestigeträchtige Projekte durch die Lappen gegangen zu sein. In einem neuen Radio–Interview enthüllte Smith nun, dass er eigentlich die Hauptrolle in Christopher Nolans (54) Sci–Fi–Meilenstein «Inception» spielen sollte – und der Part aus einem simplen Grund stattdessen an Leonardo DiCaprio (50) ging.