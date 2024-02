Hacker kapern X-Account von «Friends»-Star Matthew Perry

Die Matthew Perry Foundation hilft suchtkranken Menschen

Matthew Perry spielte von 1994 bis 2004 Chandler Bing in der Kult–Fernsehserie «Friends». Am 28. Oktober 2023 wurde er im Alter von 54 Jahren leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Perry starb laut offiziellem Obduktionsbericht an den Auswirkungen von Ketamin in Zusammenhang mit einer Herzerkrankung. Es wird von einem Unfall ausgegangen: Wahrscheinlich habe er das Bewusstsein verloren und sei dadurch ertrunken. Perry wurde auf dem Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills beerdigt.