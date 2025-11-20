Haftbefehl meldet sich mit neuer Single «Dünya Garip» zurück

Das Produzentenduo oddworld, bestehend aus Minhtendo und Alexis Troy, spricht zwar kein Türkisch, aber die «rohen Sätze», die sie anfangs bekommen hatten, hätten sie sofort gepackt. «Der Schmerz und die Ehrlichkeit in Aykuts Stimme erreicht alle», werden sie in der Mitteilung zitiert. «Als wir bei ihm waren und Musik gehört, gemacht und uns in die Augen geschaut haben, wussten wir, obwohl wir aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen: Wir haben die gleiche Culture.» Der Text zeige, «wie viel Seele und Talent Aykut als Künstler hat».