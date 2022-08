«Hagen von Tronje»: Bestseller wird zu Film und Serie

Regisseure von «Der Pass» hinter der Kamera

Die Dreharbeiten starten schon im September 2022 in Prag und Deutschland. In der Pressemitteilung ist von einem «bildgewaltigen Spielfilm» und einer «Ausnahme-Produktionen» die Rede. Regie führen Cyrill Boss (47) und Philipp Stennert (47), die als Duo schon Filme wie «Neues vom Wixxer» (2007) oder die Sky-Serie «Der Pass» (2018) inszeniert haben. Die Darstellenden sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden.