Hailee Steinfeld: Romantische Verlobung mit Footballstar Josh Allen

Die Schauspielerin und der NFL–Star wurden erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht, als sie bei einem Sushi–Date in New York City gesehen wurden. Kurz zuvor waren Gerückte gekommen, der Footballer habe sich von seiner Freundin Brittany Williams getrennt. Im Oktober 2023 hatte das Paar seinen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt bei einem NHL–Spiel im KeyBank Center in Buffalo. Bei dem Spiel wurden Steinfeld und Allen zusammen auf der Tribüne fotografiert.