Hailey Bieber feiert 29. Geburtstag Händchen haltend mit ihrem Justin

Immer wieder wird über Eheprobleme bei Justin (31) und Hailey Bieber (29) spekuliert. Die Gerüchte hat das Model jetzt mit einem neuen Posting entkräftet.
Zwischen Schneefall und Spaziergang auf Socken
«Die beste Woche zum 29. Geburtstag», schrieb Hailey Bieber und teilte am Sonntag einige Höhepunkte der Feierlichkeiten. Darunter befand sich auch ein süsses Video, in dem das Paar Händchen haltend und auf Socken spazieren geht. Zudem veröffentlichte das Model eine Aufnahme von Söhnchen Jack Blues (1), der in einem Dreirad–Kinderwagen geschoben wurde. Weiter zu sehen in dem Geburtstagsrückblick: ein weisses Blumenarrangement, Schneeflocken und das Geburtstagskind in einem silbernen Paillettenoberteil und Jeans. Hailey Bieber wurde am 22. November 29 Jahre alt.
Bereits zuvor hatte Hailey Bieber vor wenigen Tagen Einblicke in eine «kleine frühe Geburtstagsfeier» gegeben – Martinis und eine fünfstöckige rosa Torte inklusive. Zu dem Anlass wählte sie ein schwarzes Outfit mit Hose und Oberteil, das dank Schnürung am Rücken viel Haut zeigte.
Traum von weiterem Nachwuchs
Model Hailey Bieber und Sänger Justin Bieber sind seit 2018 verheiratet. Im August 2024 wurden sie zum ersten Mal Eltern. Sohn Jack soll nicht das einzige Kind bleiben. Im Oktober sagte sie im Podcast «In Your Dreams with Owen Thiele»: «Ich möchte mehr als ein Kind haben. Aber ich habe es nicht eilig damit.» Sie liebe es, Mutter zu sein. «Es macht so viel Spass.»