Hailey Bieber feiert 29. Geburtstag Händchen haltend mit ihrem Justin

Zwischen Schneefall und Spaziergang auf Socken

«Die beste Woche zum 29. Geburtstag», schrieb Hailey Bieber und teilte am Sonntag einige Höhepunkte der Feierlichkeiten. Darunter befand sich auch ein süsses Video, in dem das Paar Händchen haltend und auf Socken spazieren geht. Zudem veröffentlichte das Model eine Aufnahme von Söhnchen Jack Blues (1), der in einem Dreirad–Kinderwagen geschoben wurde. Weiter zu sehen in dem Geburtstagsrückblick: ein weisses Blumenarrangement, Schneeflocken und das Geburtstagskind in einem silbernen Paillettenoberteil und Jeans. Hailey Bieber wurde am 22. November 29 Jahre alt.