Hailey Bieber feiert ersten Geburtstag ihres Sohnes Jack Blues

«Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe»

Seit der Geburt ihres Sohnes teilt die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin (59) hin und wieder Aufnahmen von ihm. Aber auch über die dramatischen Umstände sprach sie vor wenigen Monaten in der «Vogue»: «Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe.» Obwohl sie sich intensiv darauf vorbereitet hatte, kam es damals zu Komplikationen. Die Geburt musste eingeleitet werden. 18 Stunden dauerte es, bis Bieber ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. «Der Scheiss war so verrückt. Das war kein Spass», erzählte die 28–Jährige in dem Interview.