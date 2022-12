Hailey Bieber startet neue Kochserie auf ihrem YouTube-Kanal

In ihrer YouTube-Serie «Who‹s in my Bathroom?» interviewt Hailey Bieber (26) seit mehr als einem Jahr Prominente und Freunde in ihrem Badezimmer. Jetzt nimmt das Model ihre Zuschauerinnen und Zuschauer in einer neuen Videoreihe mit in ein weiteres Zimmer ihres Hauses: die Küche. In «What›s in my kitchen?» zeigt Bieber ihre Lieblingsrezepte und gibt dabei Einblicke in ihr gemeinsames Zuhause mit Ehemann Justin Bieber (28).