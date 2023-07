«Es geht um den abscheulichen, ekelhaften Hass»

Seit Hailey Bieber mit Sänger Justin Bieber (29) zusammen kam, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass sie und seine Ex-Freundin Selena Gomez ein schlechtes Verhältnis hätten. Vor allem Gomez' Fans werfen der 26-Jährigen vor, sie habe der Schauspielerin den Mann regelrecht gestohlen. In der «Bloomberg»-Sendung «The Circuit with Emily Chang» ordnete Hailey Bieber die ganze Sache jetzt in einen grösseren Kontext ein: «Ich glaube nicht, dass es hier um mich, Hailey Bieber, und Selena Gomez geht. Hier geht es nicht um dieses Ausspielen zwischen zwei Frauen und die Spaltung zwischen zwei Frauen.» Stattdessen glaubt sie: «Es geht um den abscheulichen, ekelhaften Hass, der von völlig erfundenen und verdrehten und verewigten Narrativen ausgehen kann. Das kann richtig gefährlich werden.»