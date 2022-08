In einem neuen Interview spricht Hailey Bieber (25) über die Ehe mit Justin Bieber (28) - und ihre Herausforderungen. Die 25-Jährige hat den Popstar schon mit 21 Jahren geheiratet - was wohl ihrer Lebensphilosophie entspricht, wie sie erklärt. «Ich denke einfach, dass sich das Leben ständig ändert. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr», so das Model im Gespräch mit «Harper's Bazaar».