Halbzeit bei «Die Bachelorette»: Spannender war das Dating-Format nie

Auf Social Media sorgen all diese Komponenten für ein neu entflammtes Interesse an dem Format. So bekommen Reaction–Videos, wie etwa von YouTuberin Silvi Carlsson, zu den jeweiligen Folgen in einer Woche mehr als 100.000 Aufrufe. Zum Vergleich: Ein Video aus dem Jahr 2022 vom offiziellen Bachelorette–Kanal hat in zwei Jahren nicht mal 90.000 Views gesammelt. Das neu entflammte Interesse bestätigte auch RTL gegenüber spot on news: «Im Vergleich zur letzten Staffel konnten wir eine deutlich höhere Aktivität feststellen, die sich insgesamt in einem höheren Social Buzz widerspiegelt.»