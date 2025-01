Halbzeitshow beim Super Bowl: SZA singt mit Kendrick Lamar

Für die beiden Musiker ist es nicht die erste Zusammenarbeit. Zu ihren Kollaborationen gehört Lamars Song «All The Stars», auf dem die Sängerin gefeatured ist. Auf Lamars letztem Album «GNX» ist die Sängerin gleich zweimal zu hören: An «Gloria» und «Luther» wirkte die Künstlerin mit. In ihrem Song «30 For 30» ist Lamar wiederum der Feature–Gast. Daneben kündigten die beiden erst im Dezember 2024 eine gemeinsame Tour an. Von April bis Juni geben sie im Rahmen der «Grand National Tour» mehr als 20 Konzerte, wie die eigens dafür erstellte Website zeigt.