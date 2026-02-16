Half-Zip-Sweater: Der lässige Allrounder für jeden Tag

Style–Ideen zum Half–Zip–Sweater

Den Half–Zip–Sweater macht dem Namen nach sein Reissverschluss aus, der bis zur Mitte des Pullis reicht. Auch der Quarter–Zip–Sweater, bei dem der Reissverschluss kürzer ausfällt, ist derzeit angesagt. Für beide gilt: Ist ein besonders cooler Look gefragt, sollte der Pulli leicht geöffnet getragen werden. Angezogener wirkt er mit einem Basic–Shirt darunter. Bei Farben wie Pink, Blau oder einem zarten Gelb bietet sich ein weisses Top an, bei Braun passt Schwarz oder ein anderer Erdton gut dazu.