Halle Berry bis Snoop Dogg: Prominente Fackelträger für Olympia 2024

Eine lange Reise neigt sich ihrem Ende entgegen: Am 16. April dieses Jahres ist das Olympische Feuer im griechischen Olympia entzündet worden – am kommenden Freitag (26. Juli) wird es sein Ziel zur feierlichen Eröffnung der Sommerspiele in Paris erreichen. Rund 11.000 Menschen werden dann die Olympiafackel in ihren Händen gehalten und sie einen kleinen Teil des Weges getragen haben, wie es auf der offiziellen Homepage zur sportlichen Grossveranstaltung heisst. Unter ihnen tummeln sich Schauspielerinnen, Sportlegenden, Royals... und Snoop Dogg (52).