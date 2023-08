Halle Berry feiert in der «Barbie»-Welt Geburtstag

Der inneren Barbie freien Lauf lassen

Die Schauspielerin veröffentlichte auf ihrer Instagram-Seite mehrere Fotos von dem Tag, den sie ganz in pink gekleidet mit ihrer Tochter und ihrem Freund Van Hunt (53) bei der interaktiven «World of Barbie»-Ausstellung in Santa Monica verbrachte. Dazu verkündete sie: «Mein Mini-Ich (aber nicht mehr so ​​Mini) und mein VanO haben mich an meinem Geburtstag in die Welt von Barbie mitgenommen. Ich durfte meiner inneren Barbie freien Lauf lassen.»