Halle Berry: Im sinnlichen Naked Dress bei der «The Union»-Premiere

Neue Spionage–Komödie mit Halle Berry und Mark Wahlberg

Im neuen Netflix–Film «The Union» spielt Halle Berry die Geheimagentin Roxanne Hall, die sich nach 25 Jahren wieder in ihrer Heimat New Jersey blicken lässt. Dort trifft sie in dessen Stammbar ihre alte Highschool–Liebe Mike McKenna (gespielt von Mark Wahlberg, 53) wieder und beginnt mit ihm zu flirten. Doch ihr eigentlicher Plan ist es, ihn für einen riskanten Job bei einer Geheimdienst–Mission in Europa anzuwerben.