Neues Drake–Album kommt im Oktober

Der neue Song von Drake ist ein Vorgeschmack auf dessen kommendes Album «For all the Dogs», das am 6. Oktober veröffentlicht werden soll. Es wird das achte Studioalbum des Kanadiers, der bislang alle seine Langspieler sowohl in seinem Heimatland als auch in den USA auf dem ersten Platz der Album–Charts platzieren konnte.