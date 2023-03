Halle Berry: Süsse Liebeserklärung an ihren Partner Van Hunt

Der Hollywood-Star veröffentlichte bei Instagram zwei Bilder, auf denen das Paar gemeinsam auf einer Couch sitzt. Auf dem ersten lacht der 53-Jährige noch in die Kamera, auf dem zweiten Foto küssen sich die beiden innig. «Alles Gute zum Geburtstag, VanO», schrieb Berry dazu. «Es ist unglaublich, wie du in mein Leben gekommen bist und ich mich nicht daran erinnern kann, [einmal] ohne DICH gelebt zu haben.» Sie stosse auf viele weitere Jahre mit ihrem Partner an. Mit einem «Thank you, baby» und mehreren Emojis bedankte sich Van Hunt in den Kommentaren.