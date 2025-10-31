Halloween-Einstimmung: Die besten Horrorfilme der letzten fünf Jahre

2023: Raffiniert bis bitterböse

Eine positive Horror–Überraschung stellte im vergangenen Jahr der australische Film «Talk To Me» dar. Mit einer mysteriösen Statue, die wie eine Hand geformt ist, können Jugendliche mit Verstorbenen kommunizieren. Für die Kids wird die Mutprobe schnell zur Sucht – bis das Tor zur Totenwelt zu weit aufgestossen wird und das reale Konsequenzen mit sich bringt. In «Talk To Me» besticht nicht nur der talentierte, weitestgehend unbekannte Cast. Der Film von Danny und Michael Philippou greift reale Themen wie Sucht und Trauerbewältigung symbolisch wirksam auf und verwandelt sie in übernatürliche Schrecken. Selbst gelungene Horrorfilme haben oft Probleme damit, die Geschichte zu einem würdigen Abschluss zu bringen – nicht so «Talk To Me».